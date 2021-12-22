Хави: "Мы потеряли два очка"

Фото: инстаграм "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави высказался о матче с "Севильей" (1:1).

"Мы потеряли два очка. "Барселона" заслужила победу, была очень хороша. Команда растет, становится лучше. Нам не повезло, что не реализовали моменты. Горжусь командой. У меня хорошие впечатления, однако нужно было брать три очка", - приводит слова Хави Marca.

"Барселона" идет в Ла Лиге на седьмом месте. "Севилья" - на втором.

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