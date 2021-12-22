"Спартак" отрицает возможную продажу стадиона академии
Фото сайт "Спартака"
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи о продаже стадиона академии.
"Появившиеся в прессе сообщения о продаже стадиона в Сокольниках не имеют под собой никаких оснований. В данный момент в академии проводится плановая реконструкция. В прошлом году завершен капитальный ремонт помещений, на ближайшее время намечен ряд мероприятий, включая замену покрытий футбольных полей номер 2 и 4, а также поля в манеже. Планируется замена спортивного освещения, ремонт раздевалок и прочее.
Тендер уже проведен, контракты подписаны, выделены средства в размере 150 миллионов рублей. Все работы будут завершены в 2022 году", - приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".
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