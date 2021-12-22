"Рома" рассматривает четырех игроков на усиление правого фланга обороны

Теги ромабуна саррбартош берешиньскимаркус педерсен

"Рома" рассматривает четырех игроков на усиление правого фланга обороны Фото: инстаграм Жозе Моуринью

"Рома" намерена подписать правого защитника во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Николо Скира, в шорт-лист клуба попали Бартош Берешиньски ("Сампдория"), Маркус Педерсен ("Фейеноорд"), Расмус Кристенсен ("Зальцбург") и Буна Сарр ("Бавария").

Стоит отметить, что на данный момент в распоряжении "Ромы" если три правых защитника.

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