Дзюба готов вернуться в сборную России

Фото: инстаграм Артема Дзюбы

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил о готовности вернуться в сборную России.

"Не против сделать шаг навстречу, однако не хочу, чтобы это против меня всe вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную - без всяких подковерных игр.

Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

Напомним, что Дзюба последний раз играл за сборную России летом 2021 года на Евро-2020.

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