Дзюба готов вернуться в сборную России

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбароссия

Дзюба готов вернуться в сборную России Фото: инстаграм Артема Дзюбы

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил о готовности вернуться в сборную России.

"Не против сделать шаг навстречу, однако не хочу, чтобы это против меня всe вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную - без всяких подковерных игр.

Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

Напомним, что Дзюба последний раз играл за сборную России летом 2021 года на Евро-2020.

Читайте также: Быстров высказался о невызове Дзюбы в сборную. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" отрицает возможную продажу стадиона академии

"Спартак" отрицает возможную продажу стадиона академии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов