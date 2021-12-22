"Динамо" продлило контракт с Грулевым

Фото: твиттер "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о продлении соглашения с форвардом Вячеславом Грулевым.

Новый контракт 22-летнего игрока будет действовать до лета 2025 года.

Напомним, что предыдущее соглашение футболиста истекало ближайшим летом.

В этом сезоне на счету Грулева 6 забитых голов в 17 играх.

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