Азмун может оказаться в "Ньюкасле"

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Азмун может оказаться в "Ньюкасле" Фото: инстаграм "Зенита"

Форвард "Зенита" Сердар Азмун может перебраться в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах 26-летнего иранца заинтересован "Ньюкасл", который намерен усилиться в январе, чтобы сохранить прописку в АПЛ.

Напомним, что контракт Азмуна с "Зенитом" истекает ближайшим летом.

В текущем сезоне на счету Азмуна 10 голов и 4 ассиста в 21 игре.

Читайте также: Источник: Азмун отказался продлевать контракт с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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