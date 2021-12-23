Азмун может оказаться в "Ньюкасле"

Фото: инстаграм "Зенита"

Форвард "Зенита" Сердар Азмун может перебраться в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах 26-летнего иранца заинтересован "Ньюкасл", который намерен усилиться в январе, чтобы сохранить прописку в АПЛ.

Напомним, что контракт Азмуна с "Зенитом" истекает ближайшим летом.

В текущем сезоне на счету Азмуна 10 голов и 4 ассиста в 21 игре.

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