Рангник выступает за изменение количества замен в АПЛ

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Рангник выступает за изменение количества замен в АПЛ Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился мнением о разрешенном количестве замен в АПЛ.

"Три года назад с началом пандемии было решено, что каждая команда сможет делать пять замен за один матч. Я думаю, что это было верным решением. В этом случае игрокам удаётся беречь силы, особенно если они только восстановились от коронавируса.

Англия - единственная страна, где нельзя делать пять замен, однако при этом в запасе всё равно можно иметь восемь полевых игроков. Так что необходимо, чтобы была возможность менять пятерых футболистов", - приводит слова Рангника The Athletic.

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