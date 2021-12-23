"Интер" продлил контракт со своим защитником

Фото: сайт "Интера"

"Интер" продлил соглашение с защитником Федерико Димарко.

Как сообщает сайт клуба, 24-летний итальянец подписал контракт до лета 2026 года.

Димарко - воспитанник "Интера". За основную команду он дебютировал в 2014 году. В 2017 году он покинул клуб, однако через год вернулся.

В текущем сезоне на счету Димарко два гола и один ассист в 24 играх.

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