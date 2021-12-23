"Интер" продлил контракт со своим защитником
Фото: сайт "Интера"
"Интер" продлил соглашение с защитником Федерико Димарко.
Как сообщает сайт клуба, 24-летний итальянец подписал контракт до лета 2026 года.
Димарко - воспитанник "Интера". За основную команду он дебютировал в 2014 году. В 2017 году он покинул клуб, однако через год вернулся.
В текущем сезоне на счету Димарко два гола и один ассист в 24 играх.
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17