Форвард "Уфы" Агаларов может перебраться в Европу
Фото твиттер "Уфы"
Форвард "Уфы" Гамид Агаларов попал в сферу интересов "Базеля".
Как сообщает Sport24, швейцарский клуб рассматривает Агаларова в качестве замены для Артура Кабрала, который близок к уходу из клуба.
Отмечается, что "Уфа" готова отпустить 21-летнего игрока, если поступит достойное предложение.
В этом сезоне РПЛ Агаларов лидирует в гонке бомбардиров, забив 13 голов в 20 играх.
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