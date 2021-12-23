Форвард "Уфы" Агаларов может перебраться в Европу

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Форвард "Уфы" Агаларов может перебраться в Европу Фото твиттер "Уфы"

Форвард "Уфы" Гамид Агаларов попал в сферу интересов "Базеля".

Как сообщает Sport24, швейцарский клуб рассматривает Агаларова в качестве замены для Артура Кабрала, который близок к уходу из клуба.

Отмечается, что "Уфа" готова отпустить 21-летнего игрока, если поступит достойное предложение.

В этом сезоне РПЛ Агаларов лидирует в гонке бомбардиров, забив 13 голов в 20 играх.

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