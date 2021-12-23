"Манчестер Сити" не отпустил Палмера в аренду в "Ньюкасл"

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"Манчестер Сити" не отпустил Палмера в аренду в "Ньюкасл"Фото: инстаграм Палмера

"Ньюкасл" пытался арендовать хавбека "Манчестер Сити" Коула Палмера.

По сведениям The Athletic, "сороки" хотели взять Палмера в аренду до конца сезона, однако "Сити" отказал, так как 19-летний игрок входит в планы наставника Хосепа Гвардиолы.

В этом сезоне Палмер принял участие в 10 матчах и забил два гола.

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