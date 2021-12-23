Семин назвал лучшего игрока, тренера и команду года в России
Фото твиттер FCLMNEWS
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин выделил лучших в российском футболе в 2021 году.
"Лучшим игроком России считаю Александра Головина. Он стабильно и на высоком уровне выступает за "Монако", является лидером своего клуба. У нас в стране не так много ребят, кто выступает в Европе, тем более на лидирующих позициях. Также Головин неплохо выглядит в составе сборной России, вносит свой вклад в результаты команды.
Лучшим тренером года я назову Сергея Семака, лучшей командой - "Зенит", а лучшим руководителем - Александра Медведева. Логично, что лучшими становятся те, кто идет на первом месте. "Зенит" на протяжении нескольких лет становится чемпионом России и сейчас лидирует в РПЛ", - приводит слова Семина "Матч ТВ".
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