"Челси" принял решение по будущему Вернера и Зиеша

Теги тимо вернерхаким зиешчелситомас тухель

"Челси" принял решение по будущему Вернера и Зиеша Фото: инстаграм Вернера

Хавбек "Челси" Хаким Зиеш и форвард Тимо Вернер не покинут клуб как минимум до лета.

Как сообщает Goal.com, наставник команды Томас Тухель заблокировал продажу футболистов, так как не хочет отпускать игроков в середине сезона.

В текущем сезоне Зиеш провел 18 игр, забил три гола и отдал четыре ассиста. На счету Вернера пять голов и две результативные передачи в 14 матчах.

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