"Зенит" попытается перехватить трансферную цель "Вильярреала" и ПСВ

Фото: инстаграм Медины

"Зенит" вступил в борьбу за хавбека "Бока Хуниорс" Кристиана Медину.

Как сообщает Marca, питерский клуб попробует заполучить 19-летнего аргентинца во время зимнего трансферного окна.

Однако на футболиста также претендуют "Вильярреал" и ПСВ.

В этом сезоне Медина провел 21 игру, однако результативными действиями не отличился.

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