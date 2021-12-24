Пеле выписали из больницы

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Пеле выписали из больницы Фото: инстаграм дочки Пеле

Легендарный футболист Пеле спустя две недели выписан из больницы.

Как сообщает Reuters, 81-летний бразилец покинул больницу 23 декабря. Он проходил плановую химиотерапию.

Напомним, что сентябре Пеле удалили опухоль в толстой кишке.

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