Пеле выписали из больницы
Фото: инстаграм дочки Пеле
Легендарный футболист Пеле спустя две недели выписан из больницы.
Как сообщает Reuters, 81-летний бразилец покинул больницу 23 декабря. Он проходил плановую химиотерапию.
Напомним, что сентябре Пеле удалили опухоль в толстой кишке.
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