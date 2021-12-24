"Ростов" объявил о трансфере хавбека молодежной сборной Норвегии

Теги ростовмагнус кнудсентрансферылиллестрем

"Ростов" объявил о трансфере хавбека молодежной сборной НорвегииФото: твиттер "Ростова"

Полузащитник норвежского "Лиллестрема" Магнус Кнудсен стал игроком "Ростова".

Как сообщает сайт клуба, 20-летний футболист молодежной сборной Норвегии заключил контракт до 2026 года.

По сведениям Transfermarkt, стоимость сделки составила 1 миллион евро.

В 2021 году Кнудсен принял участие в 33 играх и отметился тремя ассистами.

Читайте также: "Ростов" вернул из "Химок" Боженова. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" готов выплатить отступные за Холанда

"Манчестер Сити" готов выплатить отступные за Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов