"Ростов" объявил о трансфере хавбека молодежной сборной Норвегии

Фото: твиттер "Ростова"

Полузащитник норвежского "Лиллестрема" Магнус Кнудсен стал игроком "Ростова".

Как сообщает сайт клуба, 20-летний футболист молодежной сборной Норвегии заключил контракт до 2026 года.

По сведениям Transfermarkt, стоимость сделки составила 1 миллион евро.

В 2021 году Кнудсен принял участие в 33 играх и отметился тремя ассистами.

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