"Манчестер Сити" готов выплатить отступные за Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

"Манчестер Сити" также вступил в борьбу за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По сведениям Sport Witness, "горожане" готовы выплатить отступные за норвежца, которые летом 2022 года составят 75 миллионов евро. Однако клубу еще придется заплатить бонусы отцу и агенту футболиста.

Напомним, что в услугах Холанда также заинтересованы "Барселона", "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

В этом сезоне на счету Холанда 19 голов и 4 ассиста в 16 играх.

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