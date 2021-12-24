Буффон рассказал о своих планах на будущее
Фото твиттер Джанлуиджи Буффона
Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон поделился планами на будущее.
"Я хотел бы еще поиграть в Мексике или США. Мне интересен такой опыт. Однако давайте посмотрим, что произойдет в будущем. Не знаю, стану ли я тренером. Я всегда буду стремиться к развитию.
То, что я не выигрывал Лигу Чемпионов, поддерживает мой боевой дух. Возможно, если бы я победил в этом турнире, то уже завершил бы карьеру", - приводит слова Буффона Calciomercato.
Контракт 43-летнего Буффона с "Пармой" истекает в 2023 году.
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|4
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|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17