Буффон рассказал о своих планах на будущее

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Буффон рассказал о своих планах на будущее Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон поделился планами на будущее.

"Я хотел бы еще поиграть в Мексике или США. Мне интересен такой опыт. Однако давайте посмотрим, что произойдет в будущем. Не знаю, стану ли я тренером. Я всегда буду стремиться к развитию.

То, что я не выигрывал Лигу Чемпионов, поддерживает мой боевой дух. Возможно, если бы я победил в этом турнире, то уже завершил бы карьеру", - приводит слова Буффона Calciomercato.

Контракт 43-летнего Буффона с "Пармой" истекает в 2023 году.

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