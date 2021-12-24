АПЛ отказала "Эвертону" в переносе игры против "Бернли". В распоряжении Бенитеса 9 полевых футболистов

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АПЛ отказала "Эвертону" в переносе игры против "Бернли". В распоряжении Бенитеса 9 полевых футболистовФото: твиттер "Эвертона"

"Эвертону" не удалось добиться переноса матча 19-го тура АПЛ против "Бернли".

Как сообщает Daily Mail, АПЛ отказала "ирискам", несмотря на то, что в распоряжении Рафаэля Бенитеса только девять полевых футболистов и три голкипера.

По словам тренера, шесть игроков пропустят матч из-за травм, пять - из-за коронавируса.

Матч между "Бернли" и "Эвертоном" запланирован на 26 декабря.

Читайте также: В АПЛ перенесли еще два матча из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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