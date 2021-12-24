Главные новости дня: 23 декабря

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Главные новости дня: 23 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 23 декабря.

Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 34-м месте, Бельгия сохранила лидерство.

Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги.

Чемпионат Шотландии приостановят из-за коронавируса.

"Зенит" нацелился на голкипера сборной России.

Франко Камоцци отрицает свой уход из "Спартака".

Стала известна дата презентации Феррана Торреса в "Барселоне".

"Манчестер Сити" готов выплатить отступные за Эрлинга Холанда.

Сердар Азмун может оказаться в "Ньюкасле".

Усман Дембеле определился со своим будущим в "Барселоне".

На Евгения Селезнева завели уголовное дело.

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"Манчестер Сити" готов выплатить отступные за Холанда

"Манчестер Сити" готов выплатить отступные за Холанда

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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