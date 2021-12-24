Главные новости дня: 23 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 23 декабря.

Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 34-м месте, Бельгия сохранила лидерство.

Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги.

Чемпионат Шотландии приостановят из-за коронавируса.

"Зенит" нацелился на голкипера сборной России.

Франко Камоцци отрицает свой уход из "Спартака".

Стала известна дата презентации Феррана Торреса в "Барселоне".

"Манчестер Сити" готов выплатить отступные за Эрлинга Холанда.

Сердар Азмун может оказаться в "Ньюкасле".

Усман Дембеле определился со своим будущим в "Барселоне".

На Евгения Селезнева завели уголовное дело.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru