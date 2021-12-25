"Манчестер Сити" определился с будущим Аке

Фото: инстаграм Аке

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке не покинет клуб во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает The Athletic, "горожане" намерены сохранить игрока в команде, несмотря на интерес со стороны "Вест Хэма".

Аке выступает за "Сити" с лета 2020 года. В текущем сезоне на его счету два гола в 11 играх.

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