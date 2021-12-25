"Барселона" выбирает между двумя центральными защитниками
Фото инстаграм Маттейса де Лигта
"Барселона" может отказаться от идеи подписания защитника "Челси" Андреаса Кристенсена.
Как сообщает Diario Sport, "сине-гранатовые" почти достигли договоренности с футболистом, однако в клубе надеются на трансфер Маттейса де Лигта из "Ювентуса".
Отмечается, что Кристенсен потребует от "Барсы" определится с выбором уже в январе. Датчанин хочет перебраться в "Барсу", однако в случае отказа игрок возобновит переговоры с "Челси" о новом контракте.
Действующее соглашение Кристенсена с "Челси" истекает ближайшим летом.
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