"Барселона" выбирает между двумя центральными защитниками

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"Барселона" выбирает между двумя центральными защитниками Фото инстаграм Маттейса де Лигта

"Барселона" может отказаться от идеи подписания защитника "Челси" Андреаса Кристенсена.

Как сообщает Diario Sport, "сине-гранатовые" почти достигли договоренности с футболистом, однако в клубе надеются на трансфер Маттейса де Лигта из "Ювентуса".

Отмечается, что Кристенсен потребует от "Барсы" определится с выбором уже в январе. Датчанин хочет перебраться в "Барсу", однако в случае отказа игрок возобновит переговоры с "Челси" о новом контракте.

Действующее соглашение Кристенсена с "Челси" истекает ближайшим летом.

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