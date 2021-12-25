"Ливерпуль" нацелился на вингера сборной Нидерландов

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"Ливерпуль" нацелился на вингера сборной НидерландовФото: инстаграм Данджумы

Вингер "Вильярреала" Арно Данджума попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, испанский клуб намерен отклонить все предложения по игроку во время зимнего трансферного окна.

Соглашение 24-летнего голландца с клубом действует до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Данджумы 9 голов и три ассиста в 18 играх.

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