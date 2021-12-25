"Интер" может отозвать Ванхойсдена из аренды
Фото: твиттер Ванхесдена
"Интер" может отозвать из аренды в "Дженоа" защитника Зиньо Ванхойсдена.
Как сообщает FedeNerazzurra, это связано с возможным уходом Александара Коларова во время зимнего трансферного окна.
В текущем сезоне Ванхойсден принял участие в 8 играх. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
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|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
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|Фиорентина
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|Удинезе
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|Торино
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|Дженоа
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|Лечче
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|СПАЛ
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