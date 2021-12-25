"Интер" может отозвать Ванхойсдена из аренды

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"Интер" может отозвать Ванхойсдена из арендыФото: твиттер Ванхесдена

"Интер" может отозвать из аренды в "Дженоа" защитника Зиньо Ванхойсдена.

Как сообщает FedeNerazzurra, это связано с возможным уходом Александара Коларова во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Ванхойсден принял участие в 8 играх. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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