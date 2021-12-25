"Ливерпуль" определился с планами на зимнее трансферное окно

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"Ливерпуль" определился с планами на зимнее трансферное окно Фото: инстаграм "Ливерпуля"

"Ливерпуль" не будет подписывать новых футболистов во время зимнего трансферного окна.

По сведениям ESPN, руководство клуба намерено усилить состав следующим летом.

После 18 туров "Ливерпуль" идет в АПЛ на втором месте, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 3 очка.

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