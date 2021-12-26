Стало известно, на какую сумму ПСЖ нужно продать игроков, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей
ПСЖ к лету должен продать футболистов на 100 миллионов евро.
Как сообщает L'Equipe, если парижане этого не сделают, то нарушат правила финансового фэйр-плей.
Отмечается, что ПСЖ выставит на трансфер голкипера Серхио Рико, защитников Лайвина Курзава, Тило Керера, Абду Диалло, хавбеков Рафинью, Юлиана Дракслера и нападающего Мауро Икарди.
На данный момент в основной команде ПСЖ находится 37 футболистов.
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|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
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|Сент-Этьен
|28
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13