Стало известно, на какую сумму ПСЖ нужно продать игроков, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей

Теги псжмауро икардиюлиан дракслерлайвин курзавасерхио рико

Стало известно, на какую сумму ПСЖ нужно продать игроков, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей

ПСЖ к лету должен продать футболистов на 100 миллионов евро.

Как сообщает L'Equipe, если парижане этого не сделают, то нарушат правила финансового фэйр-плей.

Отмечается, что ПСЖ выставит на трансфер голкипера Серхио Рико, защитников Лайвина Курзава, Тило Керера, Абду Диалло, хавбеков Рафинью, Юлиана Дракслера и нападающего Мауро Икарди.

На данный момент в основной команде ПСЖ находится 37 футболистов.

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