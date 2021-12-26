Рафинья не перейдет в "Баварию" зимой

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Рафинья не перейдет в "Баварию" зимой Фото инстаграм Рафиньи Диаса

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк подтвердил, что "Бавария" интересуется хавбеком "Лидса" Рафиньей Диасом.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

"Да, я слышал, что "Баварии" интересен бразилец. Однако клуб не хочет никого подписывать в январе", - заявил Фальк.

В текущем сезоне на счету Рафиньи 8 голов и один ассист в 16 матчах.

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