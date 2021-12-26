Рафинья не перейдет в "Баварию" зимой

Фото инстаграм Рафиньи Диаса

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк подтвердил, что "Бавария" интересуется хавбеком "Лидса" Рафиньей Диасом.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

"Да, я слышал, что "Баварии" интересен бразилец. Однако клуб не хочет никого подписывать в январе", - заявил Фальк.

В текущем сезоне на счету Рафиньи 8 голов и один ассист в 16 матчах.

Читайте также: "Бавария" подпишет звезду "Лидса" за 50 миллионов евро. | http://soccernews.ru