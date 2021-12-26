Ибрагимович необычно поздравил подписчиков с Рождеством
Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал новый пост в инстаграме в честь Рождества.
ОН выложил инсталляцию человеческой кисти с зажженным средним пальцем. За 14 часов пост собрал 1,7 миллиона лайков.
В этом сезоне на счету Ибрагимовича 7 голов и один ассист в 15 играх.
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