Рангник хочет подписать в "Манчестер Юнайтед" таланта из "Байера"

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Рангник хочет подписать в "Манчестер Юнайтед" таланта из "Байера" Фото: инстаграм Флориана Вирца

Форвард "Байера" Флориан Вирц попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Tribal Football, на трансфере 18-летнего немца настаивает тренер "МЮ" Ральф Рангник.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Вирца 8 голов и 11 ассистов в 21 игре.

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