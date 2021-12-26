Рангник хочет подписать в "Манчестер Юнайтед" таланта из "Байера"

Фото: инстаграм Флориана Вирца

Форвард "Байера" Флориан Вирц попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Tribal Football, на трансфере 18-летнего немца настаивает тренер "МЮ" Ральф Рангник.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Вирца 8 голов и 11 ассистов в 21 игре.

Читайте также: 18-летний Вирц установил рекорд Бундеслиги. | http://soccernews.ru