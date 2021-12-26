В Алжире футболист умер во время матча
Фото: твиттер FIFPRO
Трагедией завершилась игра второго дивизиона Алжира между "Саидой" и "Ораном".
Игрок "Саиды" Софьян Лукар умер в возрасте 28 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, случившийся у него во время матча.
У футболиста было столкновение с голкипером своей команды, однако после оказания медицинской помощи он вернулся на поле. Через десять минут он упал на газон и умер по дороге в больницу.
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