В Алжире футболист умер во время матча

Фото: твиттер FIFPRO

Трагедией завершилась игра второго дивизиона Алжира между "Саидой" и "Ораном".

Игрок "Саиды" Софьян Лукар умер в возрасте 28 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, случившийся у него во время матча.

У футболиста было столкновение с голкипером своей команды, однако после оказания медицинской помощи он вернулся на поле. Через десять минут он упал на газон и умер по дороге в больницу.

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