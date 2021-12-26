Агент форварда "Сочи" раскритиковал футболиста
Фото: инстаграм Кассьерры
Хельмут Венин, агент нападающего "Сочи" Матео Кассьерры, высказался о своем клиенте.
"Не тот тип футболиста и человека, с которым бы я хотел работать. Не знаю, что у него с будущим, однако это не самый профессиональный футболист", - приводит слова агента Euro-football.
Ранее сообщалось, что колумбиец может сменить клуб во время зимнего трансферного окна.
В этом сезоне Кассьерр провел 11 игр, в которых отметился 8 голами и двумя результативными передачами.
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