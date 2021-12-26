"Эвертон" в ближайшее время объявит о трансфере игрока сборной Украины

Фото: инстаграм Миколенко

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко в шаге от перехода в "Эвертон".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы уже полностью согласовали трансфер, а сам футболист уже прошел медобследование.

Ранее сообщалось, что трансфер украинца обойдется "ирискам" в 21-23 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Миколенко три голевые передачи в 21 игре.

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