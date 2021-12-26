Кавани ждет решения от "Барселоны"

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Кавани ждет решения от "Барселоны" Фото: инстаграм Эдинсона Кавани

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани пока не определился со своим будущим.

Как сообщает Diario Sport, приоритетом уругвайца был переход в "Барселону", но каталонцы сомневаются в подписании игрока, так как договорились о трансфере Феррана Торреса из "Манчестер Сити".

Кавани просит "Барсу" как можно быстрее дать ответ, чтобы в случае отказа договориться с другим клубом.

Отмечается, что уже на следующей неделе Кавани может покинуть "МЮ" в качестве свободного агента.

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