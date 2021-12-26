Петржела оценил ущерб для "Зенита" от возможного ухода Дзюбы и Азмуна

Фото твиттер "Зенита"

Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о возможном уходе Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

"В "Зените" Дзюба толком не играл последнее время, поэтому уход в "Рубин" может быть хорошим вариантом для него. Артем уже взрослый и немного медленный футболист для "Зенита". Зная уровень и опытность Слуцкого, для Дзюбы это точно не будет шагом назад. Здесь он хотя бы будет играть, а не сидеть.

В любом случае, если уйдут Дзюба и Азмун, "Зенит" даже не заметит. Это не будет проблемой или потерей для клуба. В этой команде столько хороших игроков и такой огромный бюджет, что на их место можно купить новых качественных футболистов. Когда у команды есть деньги, она может все", - приводит слова Петржелы Sport24.

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