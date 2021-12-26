Медведев высказался об отказе фанатов "Зенита" оформлять Fan ID

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал отказ фанатов клуба от оформления паспортов для похода на футбол (Fan ID).

"Fan ID? Нам нужно внимательно изучить этот вопрос со всеми болельщиками, в том числе и с представителями фанатских объединений. У нас есть традиционная встреча с болельщиками после зимнего перерыва, на которой это и обсудим", - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, что использование Fan ID начнется с 1 июня 2022 года. На создание системы будет выделено 773,6 миллиона рублей.

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