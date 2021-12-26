Медведев высказался об отказе фанатов "Зенита" оформлять Fan ID
Фото твиттер "Зенита"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал отказ фанатов клуба от оформления паспортов для похода на футбол (Fan ID).
"Fan ID? Нам нужно внимательно изучить этот вопрос со всеми болельщиками, в том числе и с представителями фанатских объединений. У нас есть традиционная встреча с болельщиками после зимнего перерыва, на которой это и обсудим", - приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, что использование Fan ID начнется с 1 июня 2022 года. На создание системы будет выделено 773,6 миллиона рублей.
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