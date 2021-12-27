Азмун принял решение о своем будущем в "Зените"
Фото: инстаграм Сердара Азмуна
Форвард "Зенита" Сердар Азмун не намерен уходить из клуба до конца сезона.
По сведениям Cafe du Commerce OL, футболист хочет рассмотреть все доступные предложения летом 2022 года, когда он станет свободным агентом.
Таким образом, "Зениту" не удастся продать Азмуна во время зимнего трансферного окна.
В этом сезоне на счету Азмуна 10 голов и 4 ассиста в 21 игре.
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