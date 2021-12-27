Иско может бесплатно уйти из "Реала"
Фото: инстаграм Иско
Хавбек "Реала" Иско близок к уходу из клуба.
По сведениям ABC, мадридский клуб готов расстаться с 29-летним игроком в январе. Однако ни один клуб пока не делал предложений о трансфере. Вероятно, это связано с большой зарплатой футболиста, которая составляет 6,5 миллиона евро за сезон.
Действующее соглашение Иско с клубом истекает летом 2022 года и он может покинуть клуб совершенно бесплатно.
В этом сезоне Иско принял участие в 7 матчах и забил один гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14