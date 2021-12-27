Иско может бесплатно уйти из "Реала"

Фото: инстаграм Иско

Хавбек "Реала" Иско близок к уходу из клуба.

По сведениям ABC, мадридский клуб готов расстаться с 29-летним игроком в январе. Однако ни один клуб пока не делал предложений о трансфере. Вероятно, это связано с большой зарплатой футболиста, которая составляет 6,5 миллиона евро за сезон.

Действующее соглашение Иско с клубом истекает летом 2022 года и он может покинуть клуб совершенно бесплатно.

В этом сезоне Иско принял участие в 7 матчах и забил один гол.

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