"Ювентус" интересуется Миликом

Фото инстаграм Аркадиуша Милика

Нападающий "Марселя" Аркадиуш Милик попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Sport Mediaset, туринский клуб ищет нового форварда в январе и может арендовать Милика до конца сезона с возможностью выкупа.

Напомним, что Милик выступает за "Марсель" на правах аренды, а права на игрока принадлежат "Наполи".

В этом сезоне на счету Милика 8 забитых голов в 16 играх.

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