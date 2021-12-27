"Ювентус" интересуется Миликом

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"Ювентус" интересуется Миликом Фото инстаграм Аркадиуша Милика

Нападающий "Марселя" Аркадиуш Милик попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Sport Mediaset, туринский клуб ищет нового форварда в январе и может арендовать Милика до конца сезона с возможностью выкупа.

Напомним, что Милик выступает за "Марсель" на правах аренды, а права на игрока принадлежат "Наполи".

В этом сезоне на счету Милика 8 забитых голов в 16 играх.

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