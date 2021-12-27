"Спартак" может подать в суд на Газизова
Фото твиттер "Уфы"
Адвокат Александр Добровинский рассказал, что "Спартак" может добиться возбуждения уголовного дела против Шамиля Газизова.
Напомним, что Газизов с июля по декабрь 2020 года занимал должность генерального директора московского клуба.
"Гендиректор такого клуба должен выкатить план, сделать его публичным, так как у нас народный клуб "Спартак", по крайней мере, он на это претендует. Не было сделано, на мой взгляд, ничего. Он не получает денег на основании того, что "Спартак" вскрыл какие-то вещи, которые не устраивали клуб. Налицо конфликт интересов. "Спартак" подозревает, что были махинации по двум футболистам, которых он привел - Кокорину и Урунову. Эти махинации вскрылись, он потерял доверие.
Урунов получал в "Уфе" 200 тысяч рублей. Его принимает в "Спартак" гендиректор, который должен отстаивать интересы клуба. Он берет его на 900 тысяч евро. Газизов, очевидно, не отстаивал. Вместо того, чтобы подписать контракт на 2-3 года, подписывается контракт на 5 лет. Стоимость Урунова при продаже. Газизов должен был получать 25%, потом это переписали, и 75% уходит Газизову лично. Когда все это начало вскрываться, кое-кто в "Спартаке" спросил Урунова: "Сколько ты получаешь?" Он сказал: "15 тысяч евро, остальное отдаю папе". А кто папа?
Если "Спартак" начал рыть, он может нарыть до того, что будет подано заявление о возбуждении уголовного дела, потому что налицо мошенничество. Нельзя подписать документы с одной стороны как гендиректор, а с другой - как владелец прав на футболиста. Тогда посмотрим, что будет. Финальная точка? С юридической точки зрения… Скандалы никому не нужны, особенно в преддверии финансовых договоренностей. Если Газизов успокоится, а он проиграл уже один суд, как известно, думаю, что "Спартак" никуда не пойдет", - приводит слова адвоката "Матч ТВ".
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