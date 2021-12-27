Тренер сборной Польши возглавит клуб из Бразилии

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Тренер сборной Польши возглавит клуб из Бразилии Фото инстаграм Паулу Соузы

Наставник сборной Польши Паулу Соуза возглавит "Фламенго".

Как сообщает журналист Вене Касагранде, португальский специалист уже заключил соглашение с бразильским клубом. Вместе с ним придут шесть ассистентов из тренерского штаба сборной Польши.

Соуза приступит к своим обязанностям с 1 января 2022 года.

Отметим, что Соуза покидает сборную Польши перед стыковыми матчами ЧМ-2022, где должна сыграть против России.

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