ЦСКА и "Локомотив" интересуются голкипером "Химок". Подмосковный клуб назвал стоимость игрока

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ЦСКА и "Локомотив" интересуются голкипером "Химок". Подмосковный клуб назвал стоимость игрока Фото твиттер сборной России

"Химки" готовы продать голкипера Илью Лантратова во время зимнего трансферного окна.

По сведениям "Чемпионат", подмосковный клуб просит за 26-летнего вратаря 3 миллиона евро.

"Серьeзный интерес к Лантратову сохраняют московские ЦСКА и "Локомотив". В случае "красно-синих" всe будет зависеть от решения совета директоров.

В "Локомотиве" активно размышляют над трансфером голкипера в связи с травмой основного вратаря Гильерме, которому в декабре исполнилось 36 лет", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В этом сезоне Лантратов провел 19 игр, в которых пропустил 31 гол.

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