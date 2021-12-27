ЦСКА и "Локомотив" интересуются голкипером "Химок". Подмосковный клуб назвал стоимость игрока

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"Химки" готовы продать голкипера Илью Лантратова во время зимнего трансферного окна.

По сведениям "Чемпионат", подмосковный клуб просит за 26-летнего вратаря 3 миллиона евро.

"Серьeзный интерес к Лантратову сохраняют московские ЦСКА и "Локомотив". В случае "красно-синих" всe будет зависеть от решения совета директоров.

В "Локомотиве" активно размышляют над трансфером голкипера в связи с травмой основного вратаря Гильерме, которому в декабре исполнилось 36 лет", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В этом сезоне Лантратов провел 19 игр, в которых пропустил 31 гол.

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