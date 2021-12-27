Холанд сказал агенту, в какой клуб он хочет перейти
Фото: инстаграм Холанда
Журналист Джанлука Ди Марцио поделился информацией о будущем форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"АПЛ - это большой шаг для любого игрока, который хочет стать одним из лучших нападающих мира. Холанду не очень нравится Премьер-лига, это не его мечта. Сейчас эта лига неидеальна. Он предпочитает Ла Лигу, она ему очень нравится. Так что я думаю, что сейчас Ла Лига - это идеальный вариант для него. Или Бундеслига, где он сейчас играет.
Не факт, что он сменит клуб летом. "Боруссия" думает, что правильным шагом для его карьеры стал бы еще один год в Германии. Я не знаю, что Мино Райола думает об этом. Мне кажется, Райола хочет, чтобы он ушел из "Боруссии", так как после двух лет там ему важно найти новый вызов. Так что я думаю, что Райола попытается найти правильное решение.
"Реал" - это вариант. Даже если они точно подпишут Мбаппе, им бы хотелось иметь нескольких нападающих на будущее. Не знаю, получится ли у них. АПЛ - точно мечта любого футболиста, но не Холанда. Это не первый выбор для него. Я не знаю, почему, ведь сейчас каждый футболист хочет оказаться в "Манчестер Юнайтед" или "Челси".
Даже в прошлом году "Челси" пытался заполучить его, однако не получилось, потому что Холанд считает, что "Реал" или "Барселона" станут правильным шагом для него сейчас. Заполучить его могут только "Реал" или "Барса", потому что он не пойдет в "Атлетико" или любой другой клуб.
Возможно, поэтому он сказал агенту попробовать организовать трансфер в "Реал". Если с ними не получится, то с "Барселоной". А уже потом - с "Челси", "Манчестер Юнайтед" и так далее", - заявил Ди Марцио.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14