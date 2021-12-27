ПСЖ выставит на продажу трех футболистов в январе

Фото инстаграм Юлиана Дракслера

ПСЖ намерен устроить небольшую распродажу во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Николо Скира, в январе на трансфер выставят голкипера Серхио Рико, защитника Лайвина Курзава и вингера Юлиана Дракслера.

Отметим, что в этом розыгрыше Лиги 1 Курзава ни разу не появлялся на поле. Рико отыграл 22 минуты, а Дракслер провел две полные игры.

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