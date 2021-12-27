ПСЖ выставит на продажу трех футболистов в январе
Фото инстаграм Юлиана Дракслера
ПСЖ намерен устроить небольшую распродажу во время зимнего трансферного окна.
Как сообщает журналист Николо Скира, в январе на трансфер выставят голкипера Серхио Рико, защитника Лайвина Курзава и вингера Юлиана Дракслера.
Отметим, что в этом розыгрыше Лиги 1 Курзава ни разу не появлялся на поле. Рико отыграл 22 минуты, а Дракслер провел две полные игры.
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|Страсбур
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|38
|11
|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
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|28
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|Сент-Этьен
|28
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|Ним
|28
|27
|19
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|28
|23
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|Тулуза
|28
|13