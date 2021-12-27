Луиса Суареса зовут в клуб Бекхэма
Фото: инстаграм Суареса
Форвард "Атлетико" Луис Суарес получил предложение из МЛС.
Как сообщает журналист Экрем Конур, в услугах 34-летнего уругвайца заинтересован "Интер Майами". Клуб предлагает футболисту контракт на два года.
Соглашение Суареса с "Атлетико" истекает ближайшим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Суареса 8 голов и две результативные передачи в 24 играх.
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|60
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