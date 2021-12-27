Луиса Суареса зовут в клуб Бекхэма

Теги интер майамилуис суаресатлетико мадридтрансферы

Луиса Суареса зовут в клуб Бекхэма Фото: инстаграм Суареса

Форвард "Атлетико" Луис Суарес получил предложение из МЛС.

Как сообщает журналист Экрем Конур, в услугах 34-летнего уругвайца заинтересован "Интер Майами". Клуб предлагает футболисту контракт на два года.

Соглашение Суареса с "Атлетико" истекает ближайшим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Суареса 8 голов и две результативные передачи в 24 играх.

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