Ибрагимович снова не стал лучшим футболистом года в Швеции
Фото: инстаграм Форсберга
Хавбек "РБ Лейпцига" Эмиль Форсберг стал лучшим футболистом года в Швеции, сообщает Corriere dello Sport.
Форсберг выиграл данную награду первый раз в карьере.
Другой швед Златан Ибрагимович не смог стать лучшим игроком своей страны в 13-й раз в карьере. Он выиграл награду в 2005, 2007, 2016 и 2020 году.
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|Вольфсбург
|32
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|32
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|Фрайбург
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|45
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|Айнтрахт Франкфурт
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|41
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|Шальке
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|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
|32
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
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|29
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|Вердер Бремен
|32
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|18
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|20