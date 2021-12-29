Ибрагимович снова не стал лучшим футболистом года в Швеции

Теги швецияэмиль форсбергзлатан ибрагимович

Ибрагимович снова не стал лучшим футболистом года в Швеции Фото: инстаграм Форсберга

Хавбек "РБ Лейпцига" Эмиль Форсберг стал лучшим футболистом года в Швеции, сообщает Corriere dello Sport.

Форсберг выиграл данную награду первый раз в карьере.

Другой швед Златан Ибрагимович не смог стать лучшим игроком своей страны в 13-й раз в карьере. Он выиграл награду в 2005, 2007, 2016 и 2020 году.

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