Ибрагимович снова не стал лучшим футболистом года в Швеции

Фото: инстаграм Форсберга

Хавбек "РБ Лейпцига" Эмиль Форсберг стал лучшим футболистом года в Швеции, сообщает Corriere dello Sport.

Форсберг выиграл данную награду первый раз в карьере.

Другой швед Златан Ибрагимович не смог стать лучшим игроком своей страны в 13-й раз в карьере. Он выиграл награду в 2005, 2007, 2016 и 2020 году.

Читайте также: Ибрагимович необычно поздравил подписчиков с Рождеством. | http://soccernews.ru