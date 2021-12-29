Украинский теннисист высказался о Тимощуке и Ракицком
Фото: инстаграм Ракицкого
Украинский теннисист Сергей Стаховский высказался о том, как он относится к Анатолию Тимощуку и Ярославу Ракицкому.
"У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение остаться в России. Я бы так не поступил. Он вернулся в Питер из "Баварии", в этом городе его ценят и любят. Это связано с его выступлениями за клуб, с его отношением к команде, к жизни.
Он нигде не бухал, постоянно был профессионалом, общался с болельщиками. Поэтому я понимаю, почему он туда поехал. Однако в Украине случилось такое отношение к нему, он понимал, на что он идет. Толик понимал, что это дорога в одну сторону. До сих пор общаюсь с ним, он все понимает и знает, что в Украину ему дорога закрыта.
С Ярославом Ракицким никогда не общался и, наверное, не хочу. Потому что он из "Шахтера", это логично. Плюс он поехал играть в Россию. Понимаю, что он классный игрок, его не хватает сборной Украины. ОДнако он сделал свой выбор и он несет за него ответственность", - приводит слова Стаховского SportArena.
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