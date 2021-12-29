Mundo Deportivo: Роналду обсуждал с Хави возможный переход в "Барселону"

Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может оказаться в "Барселоне".

По сведениям Mundo Deportivo, португалец недоволен ситуацией в "МЮ" после прихода Ральфа Рангника на пост тренера команды.

Роналду через Жерара Пике связывался с наставником каталонцев Хави и обсуждал возможный переход.

Напомним, что с 2009 по 2018 год Роналду играл за мадридский "Реал".

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