Mundo Deportivo: Роналду обсуждал с Хави возможный переход в "Барселону"

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Mundo Deportivo: Роналду обсуждал с Хави возможный переход в "Барселону" Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может оказаться в "Барселоне".

По сведениям Mundo Deportivo, португалец недоволен ситуацией в "МЮ" после прихода Ральфа Рангника на пост тренера команды.

Роналду через Жерара Пике связывался с наставником каталонцев Хави и обсуждал возможный переход.

Напомним, что с 2009 по 2018 год Роналду играл за мадридский "Реал".

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