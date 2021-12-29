"Интер" намерен перехватить трансферную цель "Ювентуса"

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"Интер" намерен перехватить трансферную цель "Ювентуса" Фото: инстаграм Джанлуки Скамакки

"Интер" вступил в борьбу за форварда "Сассуоло" Джанлуку Скамакку.

Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" намерены перехватить игрока у "Ювентуса" во время зимнего трансферного окна.

"Интер" рассматривает вариант с включением в сделку одного из своих футболистов. Однако "Сассуоло" хотел бы сохранить игрока до лета.

Отмечается, что "Интер" готов включить в сделку нападающего Андреа Пинамонти или защитник Лоренцо Пирола.

Читайте также: "Сассуоло" выставил ценник на Скамакку. Игроком интересуется "Ювентус". | http://soccernews.ru
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