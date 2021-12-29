"Интер" намерен перехватить трансферную цель "Ювентуса"
Фото: инстаграм Джанлуки Скамакки
"Интер" вступил в борьбу за форварда "Сассуоло" Джанлуку Скамакку.
Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" намерены перехватить игрока у "Ювентуса" во время зимнего трансферного окна.
"Интер" рассматривает вариант с включением в сделку одного из своих футболистов. Однако "Сассуоло" хотел бы сохранить игрока до лета.
Отмечается, что "Интер" готов включить в сделку нападающего Андреа Пинамонти или защитник Лоренцо Пирола.
Читайте также: "Сассуоло" выставил ценник на Скамакку. Игроком интересуется "Ювентус". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Аталанта
|26
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
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|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
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|Удинезе
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
|26
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