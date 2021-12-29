Футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны поздними тренировками Рангника

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Футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны поздними тренировками Рангника Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"

Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны некоторыми нововведениями тренера команды Ральфа Рангника.

По сведениям Daily Mail, атмосфера в команде накалена из-за того, что тренировки заканчиваются после 17:00. Однако футболисты пытаются привыкнуть к этому.

Отмечается, что часть футболистов пожалели о продлении контракта с клубом.

Напомним, что Рангник возглавил "МЮ" до конца сезона.

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