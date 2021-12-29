"Спартак" ищет помощника спортивному директору

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"Спартак" ищет помощника спортивному директору

"Спартак" занимается поиском помощника для спортивного директора клуба Луки Каттани, сообщает "Матч ТВ".

Напомним, что Каттани приступил к своим обязанностям в "Спартаке" с декабря текущего года.

Итальянец перебрался в московский клуб из ПСЖ, где последние пять лет руководил скаутским отделом.

Ранее Каттани уже имел опыт работы спортивным директором в "Палермо" и "Новаре".

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