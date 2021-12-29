"Спартак" ищет помощника спортивному директору
"Спартак" занимается поиском помощника для спортивного директора клуба Луки Каттани, сообщает "Матч ТВ".
Напомним, что Каттани приступил к своим обязанностям в "Спартаке" с декабря текущего года.
Итальянец перебрался в московский клуб из ПСЖ, где последние пять лет руководил скаутским отделом.
Ранее Каттани уже имел опыт работы спортивным директором в "Палермо" и "Новаре".
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