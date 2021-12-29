Рангник высказался о своей работе в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, как коронавирус повлиял на его работу в клубе.

"Реализовал ли я все задуманное на этом этапе? Конечно же, нет. Любой амбициозный тренер - и тут нет разницы между мной и любым другим тренером - хочет двигаться вперед как можно быстрее, чтобы эти шаги были как можно больше. Однако для этого необходимы тренировки.

Касательно состава мы за последние дни практически полностью восстановились, однако потренироваться в полной мере особо не вышло. С другой стороны, на двух-трех этих занятиях команда выглядела здорово, поэтому игра в понедельник против "Ньюкасла" стала неприятным сюрпризом - в плане наших скоростей, темпа игры и физического состояния", - приводит слова Рангника BBC.

Читайте также: Рангник хочет подписать в "Манчестер Юнайтед" таланта из "Байера". | http://soccernews.ru